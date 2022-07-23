Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı Niğde-Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi. Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı NİĞDE - Niğde- Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 polis memuru kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Sema Tekeli - 3. Sayfa Kayseri Niğde 3. Sayfa Haberler

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