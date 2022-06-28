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Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Son dakika 3. sayfa haberi: Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 43 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 43 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre; son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ile 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçlarından haklarında işlem yapılan 43 şahıstan 6'sı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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