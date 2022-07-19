Son dakika 3. sayfa: Nevşehir'de bayram tatilindeki kazalarda 34 kişi yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi... Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürdü. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bayram tatili süresince denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürdü. Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde 9 bin 360 araç kontrol edilirken 10 araç da trafikten men edildi. Açıklamada ayrıcı Nevşehir polis sorumluluk alanında 14 maddi, 20 de yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Yaralanmalı kazalarda ise toplam 34 şahıs yaralandı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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