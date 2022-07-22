Son dakika 3. sayfa: Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika gelişmesine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17 Haziran günü iki şahsın yapılan üst ve oto aramalarında 2 adet Extacy, 2.14 gram taş kokain, 97.57 gram gelen Skunk maddeleri ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - KASTAMONU
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa