Son dakika 3. sayfa: Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17 Haziran günü iki şahsın yapılan üst ve oto aramalarında 2 adet Extacy, 2.14 gram taş kokain, 97.57 gram gelen Skunk maddeleri ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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