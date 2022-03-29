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Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

Son dakika haberleri... Irak'ın Musul kentinde meydana gelen patlamada, Irak ordusuna mensup 2 asker yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen patlamada, Irak ordusuna mensup 2 asker yaralandı.

Iraklı güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'a karşı bu sabah Musul, Selahaddin ve Anbar kentlerinde başlatılan "Çelik İrade" operasyonu çerçevesinde 2 askerin yaralandığını bildirdi. Musul kenti yakınlarında Irak ordusuna ait askeri aracı hedef alan, yol kenarına yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu yaralanan 2 asker, Musul'da hastaneye sevk edildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı, terör örgütü DEAŞ'a karşı bu sabah Musul, Selahaddin ve Anbar kentlerinde operasyon başlatıldığını duyurmuştu. - MUSUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asker, Musul, Terör, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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