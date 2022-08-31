Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde yangın çıktı, evi eşinin yaktığını iddia etti

Son dakika haber... Iğdır'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev sahibi şahıs yangını eşinin çıkardığını iddia etti.

Iğdır'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev sahibi şahıs yangını eşinin çıkardığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi üzerindeki Osman Bekirke'ye (35) ait müstakil evde yangın çıktı. Çıkan yangını gören komşular hemen ev sahibi ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

Yangın sonrası evini eşinin yaktığını iddia eden Osman Bekirke, "Bundan 40 gün önce eşim benden şikayetçi olmuş. Sözde ben onu darp etmişim bana uzaklaştırılma verildi. Dün kardeşim beni aradı dedi gel evinde eşya kalmamış. Geldim baktım eşim eşyalarımı götürmüş. Bende çilingir çağırdım, kapıyı açtım baktım eşyalarımı götürmüş. Bugün gittim polise şikayetçi oldum, dedim eşim eşyalarımı çalmış. Polis memuru bana dedi ki eşinin eşyaları evde kalmış ona anahtarı ver. Bende anahtarı polis memuruna verdim. O da anahtarı eşime vermiş. Çarşıda oturuyordum baktım komşular ardı dedi evin yanıyor. Geldim baktım eşim böyle evi yakmış gitmiş" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken olayla ilgi soruşturma başlatıldı. - IĞDIR