Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON... - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON...

Son dakika haber... MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kubilay ÇON şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehit, Silah, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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