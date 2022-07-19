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Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Motosikletli polis timlerinin 'şok' uygulamaları sürüyor

Son dakika haber... Kayseri'de motosikletli polis timleri, halkın yoğun olduğu zamanlarda şok uygulamalarını sürdürüyor.

Kayseri'de motosikletli polis timleri, halkın yoğun olduğu zamanlarda şok uygulamalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yaptıkları şok uygulamalar ile suça ve suçluya geçit vermiyor. Gurbetçilerin yoğun olduğu bu dönemde de denetimlerini artıran ekipler, 7 motosikletli ekibin katılımı ile Cami Kebir ve Kazancılar Çarşısı'nda şok uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada 193 şahıs ve 56 araç sorgulandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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