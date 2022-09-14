Son dakika 3. sayfa: Motosikletli Polis Timleri suça geçit vermiyor

Kayseri'de Motosikletli Polis Timleri yaptıkları çalışmalarla suça geçit vermiyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 57 bin 554 şahıs ve 21 bin 820 otomobil sorgusu yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde bin 500 şok ve planlı uygulama yapılırken, 3 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı araç yakalandı. Ekipler tarafından 6 suçüstü hırsızlık olayına müdahale edildi, 57 adet ateşli silah ve silahlara ait 457 adet fişeğe de el konuldu. Ekiplerin çalışmalarında 81 narkotik madde olayına müdahale edilerek narkotik madde suçlarından 124 şüpheli de yakalanırken, toplam 301 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca çalışmalarda farklı suçlardan toplam 74 şahsın işlemleri yapılarak, adli birimlere teslim edildi. - KAYSERİ