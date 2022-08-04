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Son dakika 3. sayfa: Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada

Son dakika 3. sayfa: Motosiklet ve bisiklet hırsızları kamerada

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de hem motosiklet hem de bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de hem motosiklet hem de bisiklet çalan şahıslar kameralara yansıdı. Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de iki farklı hırsızlık olayı meydana geldi. Bahçeşehir Bölgesi'ndeki motosiklet, gece saatlerinde 3 şüpheli tarafından çalındı. Gözlerine kestirdikleri motosikleti çalan şüpheliler, daha sonra kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şüpheli, bisikleti çalarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayları ise kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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