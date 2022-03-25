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Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Milaslı Gazi Aktaş hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Durmuş Aktaş hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki Durmuş Aktaş hayatını kaybetti.

Ovakışlacık Mahallesi'nde ikamet eden Kore Gazisi Durmuş Aktaş yaşamını yitirdi. Evinde hayata gözlerini kapayan Gazi Aktaş için 26 Mart Cumartesi günü öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Aktaş'ın kendi yaptırdığı Aktaş Camii'nde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muğla, Gazi, Kore, 3. Sayfa, Haberler

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