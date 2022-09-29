Son dakika 3. sayfa: Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen silahlı terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şırnak illerinde PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.