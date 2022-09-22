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Muğla haberleri... Marmaris'teki yangının şüphelisi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 85 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili olarak gözaltına alınan 85 yaşındaki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde çıkan orman yangını ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde yangının ilk başlama noktası tespit edilerek, bölgede arıcılık ile uğraştığı belirlenen M.Y. (85) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edilirken, ellerinin iddiaya göre yangında zarar gördüğü için sarılı olduğu görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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