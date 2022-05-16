Son dakika 3. sayfa: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Mardin'in Nusaybin-Midyat karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'in Nusaybin-Midyat karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Nusaybin - Midyat Kara yolu Çağlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiler göre, Suriye uyruklu sürücünün kullandığı ekmek yüklü 01 AJA 490 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hurdaya dönen minibüste bulunan sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Haberler

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