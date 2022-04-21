Son dakika 3. sayfa: Mardin'de terör örgütü üyesi olmak suçuyla aranan 2 kişi yakalandı

MARDİN (İHA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2 kişi yakalandı. Zanlılardan 1'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik, Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair fotoğraf ve bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şahsın yakalanmasına yönelik, Mardin'in Artuklu ve Midyat ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan biri DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararı sonrası serbest bırakıldı. Diğer 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu öğrenildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa