Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile terörle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. Derik ilçesinde Nevruz kutlamaları esnasında terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda içeren söylem ve fiillerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube personelince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca, şarjör, fişek, örgütsel doküman, fotoğraf, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin, Terör, Polis, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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