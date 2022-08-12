Son dakika 3. sayfa: Marangoza giren hırsız kamerada Son dakika haberler... Tekirdağ Çorlu'da havalandırma boşluğundan girdiği marangoz dükkanını soyan hırsız kameraya takıldı. Tekirdağ Çorlu'da havalandırma boşluğundan girdiği marangoz dükkanını soyan hırsız kameraya takıldı. Hırsız kısa sürede polis tarafından yakalandı. Cemaliye Mahallesi Bahçivan Sokak üzerinde ORC Mobilya isimli işyerine havalandırma boşluğundan dükkan içerisine atlayan hırsız, matkap ve kabloları çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Ercan Canbaz'ın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın yakalanması çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın bir çuvala koyduğu malzemeleri sırtlayıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kameraları incelenerek kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Marangoza giren hırsız kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.