Son dakika 3. sayfa: Manisa İtfaiyesinden yoğun mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılının ilk 6 ayında müdahalede bulunduğu yangın, trafik kazası, kurtarma, itfai olay, sel ve su baskını, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistikleri paylaştı. Manisa İtfaiyesi 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 5 bin 515 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında müdahale ettiği olaylara ilişkin istatistikleri açıkladı. 57 itfaiye noktası, 153 araç ve 634 personel ile çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı; 2022 yılının ilk yarısında 8 bin 946 çağrıya yanıt verdi. Bu süreçte 3 bin 810 yangın, 380 trafik kazası, bin 259 kurtarma operasyonu, 66 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 5 bin 515 itfai olaya müdahalede bulunuldu. Ayrıca 811 işyeri denetimi gerçekleştiren İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşların ve öğrencilerin doğal afetlere ve yangınlara karşı daha bilinçli olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte okullarda 81 bin 95 kişiye de eğitim vererek, tatbikatlar yaptı.

"İyi günde kötü günde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz"

Mesai mefhumu gözetmeksizin Manisalıların hizmetinde olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 57 itfaiye noktamız, 153 araç ve 634 personelimizle, vatandaşlarımızın yanında olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde modern ekipmanlarımız, donanımlı itfaiye teşkilatımızla iyi günde kötü günde vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa