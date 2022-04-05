Son dakika 3. sayfa: Manisa'da sürücü adaylarına son ders jandarmadan

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'da Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan" sloganı çerçevesinde sürücü adaylarına yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Manisa'da faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitim gören sürücü adaylarına yönelik "Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan" sloganıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından eğitimler verildi. Jandarma ekipleri sürücü adaylarına genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, araca binmeden önce, araca binince yapılması gereken kontroller, trafikte seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik denetimlerinde istenilen belgeler hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan Manisa'da jandarma trafik tim komutanlıkları tarafından 27 sürücü kursunda 612 sürücü adayına eğitim verildi. - MANİSA