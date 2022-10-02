Son dakika haber! Malatya'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Malatya'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.B.U. idaresindeki 44 ABK 474 plakalı hafif ticari araç, İnönü Caddesi Büyükşehir Belediyesi önünde, L.Ö. yönetimindeki 44 T 0884 plakalı taksiyle çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.K, H.I.S, S.T ve Ö.B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - 3. Sayfa