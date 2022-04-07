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Son dakika 3. sayfa: Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir sokağa otomobille gelen magandalar, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir sokağa otomobille gelen magandalar, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Olay, gece geç saatte Cumhuriyet Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobille gelen 3 kişi pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 adet boş kovan tespit edildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir ev, işyeri veya aracın zarar görmediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu

Son dakika 3. sayfa: Magandalar gecenin sessizliğini silah sesleriyle bozdu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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