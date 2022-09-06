Lüks otelde yangın paniği 3. Sayfa Haberleri Lüks otelde yangın paniği Bursa'da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı. Lüks otelde yangın paniği BURSA - Bursa'da lüks bir otelin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle panik dolu anlar yaşandı. Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi, Lefkoşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir otelin çatı bölümünde bilinmeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin çatı bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Lüks otelde yangın paniği - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.