Son dakika 3. sayfa: Kuzey Kore iki kısa menzilli balistik füze ateşledi

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida toplanan verileri en kısa zamanda analiz etmek ve halka doğru bilgi sağlamak üzere kurmaylarına talimat verirken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın yerel saatle 18.10-18.20 sıralarında iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini duyurarak denemeyi doğruladı. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde analiz ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin bölgede seyreden gemi ve uçakların güvenliği için herhangi bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi.

Ziyaret öncesi dikkat çeken füze denemesi

Pyongyang'ın bu yıl gerçekleştirdiği 20. füze denemesinin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore-Kuzey Kore sınırındaki askerlerden arındırılmış Kore Tarafsız Bölgesi'ne (DMZ) yarın yapacağı ziyaretin hemen öncesinde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore, son füze denemesini geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirmiş, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıklayarak, "Pyongyang'ın eylemini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Hamada, ülkesinin Pekin'deki büyükelçiliği aracılığıyla Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiğini söylemişti. - PYONGYANG