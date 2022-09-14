Son dakika 3. sayfa: Kütahya'da Yunus Timleri'nden uyuşturucu operasyonları

Son dakika haberleri... Kütahya'da Yunus Timleri'nce "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı esnada yakalanan şahsın üzerinde ve içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada,12,22 gram bonzai ve 1.42 gram esrar ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timleri'nce "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı esnada yakalanan şahsın üzerinde ve içerisinde iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada,12,22 gram bonzai ve 1.42 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Polis Timlerince Vefa Mahallesi Alayunt Sokak üzerinde yapılan çalışmalarda,

H.H.K (35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O.S.(25) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahısların yapılan üst aramasında, 12,22 gram bonzai ve 3 adet payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetsiz alkollü olması sebebiyle trafik yönünden gerekli işlemler yaptırıldı.

Servi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı esnada yakalanan M.Ö. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.42 gram esrar ele geçirilirken, şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA