Son dakika haber... İhmal kazayı da beraberinde getirdi: Kaza anı kamerada

Küçükçekmece'de kısa süreliğine bozulan ışıklarda beklemeyen bir sürücü, kavşakta ters yöne giren motosikletliye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli başka bir araca çarptı. Yaralı motosikletli tesadüfen oradan geçen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün Küçükçekmece Fatih Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir sürücü, cadde üzerindeki kısa süre bozuk kalan ışıklarda diğer araçların beklemesini de dikkate almayarak yoluna devam etti. Bu sırada bir motosikletli de kavşaktan ters olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışınca kaza da kaçınılmaz oldu. Işıklarda beklemeyen sürücüyle motosikletli çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kerim Polat metrelerce ileriye savrulduktan sonra bekleyen başka bir araca daha çarptı. Yaralı adamın yardımına vatandaşlar koştu. Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen bir ambulans Polat'ın ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada kazaya karışan araç sürücüsünün babası olduğu iddia edilen bir kişi yaralı adamın ismini sağlık çalışanlarına sordu. Ekibin "kimliği elimizde yok ismini bilmiyoruz" demesi üzerine ekibe bağırarak oradan ayrıldı. Polat ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşakta motosiklet sürücüsünün ters yöne geçtiği sırada karşı yönden hızla gelen ve kavşakta diğer araçların beklemesine rağmen yoluna devam eden sürücüsünü motosikletliye çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsünün savrulma anı güvenlik kamerası görüntülerini yansıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa