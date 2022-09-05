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Son dakika 3. sayfa: Konya'da 330 bin adet makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Konya'da 330 bin adet makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, 330 bin adet makaron ele geçirildi.

Konya'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, 330 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, KOM ekipleri, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesinde yaptığı uygulama esnasında şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 330 bin adet makaron ele geçirildi. Makaronlara Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulurken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Makaron Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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