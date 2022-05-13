Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Konar-göçerlerin çadırlarına uyuşturucu baskını: 11 gözaltı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, konar-göçerlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, konar-göçerlerin kaldığı çadırlara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla göçerlerin barındığı Çilingir Çayırı mevkisindeki konar-göçerlere ait çadırlara şafak operasyonu düzenlendi.

Çok sayıda ekibin destek verdiği operasyonda, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden, tüm çadırlar didik didik arandı. Aramada, 52 gram sentetik kannabionid (bonzai) maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

11 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Hisarcık, Elbistan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title