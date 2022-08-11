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Kırım'da askeri hava üssündeki patlamanın hasarı uydu fotoğraflarına yansıdı

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Son dakika habere göre Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde meydana gelen patlamanın hasarı uydu fotoğraflarına yansıdı.

Kırım'da, Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde meydana gelen patlamanın hasarı uydu fotoğraflarına yansıdı.
Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da bulunan Rusya'ya ait Novofedorivka askeri hava üssünde geçtiğimiz salı günü mühimmat patlaması meydana gelmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Novofedorivka yerleşim alanındaki Saki Askeri Havaalanı'nda yaşanan patlamanın ardından olaya ait uydu fotoğrafları ortaya çıktı. Çekilen fotoğraflardan üste en az 8 uçağın imha edildiği ve üste patlamaların ardından büyük bir alanın yandığı görüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından patlamaların Ukrayna saldırısı nedeniyle yaşandığı dair çıkan haberlerin ardından patlamaya ilişkin resmi açıklama yayınlanarak, "Novofyodorovka yerleşim yerinde bulunan Saki Hava Üssü'nün toprakları içerisinde TSİ 15.20 civarında, birkaç havacılık cephanesi infilak etti ve bunun sonucunda bir depo alanı çöktü. Birimlerden alınan bilgilere göre paketlenmiş mühimmatın patladığı alanda yangın etkisi olmadı" denilmişti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rusya Kırım 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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