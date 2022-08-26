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Son dakika 3. sayfa: Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Kendine zarar veren şahsı polis etkisiz hale getirdi

Son dakika haberler: Kayseri'de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de kendisine cam parçalarıyla zarar veren şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.K.; Cumhuriyet Meydanı'nda cam parçalarıyla kendine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, A.K. ise kendisine zarar vermeye devam etti. Bir süre sonra A.K.'nin dalgınlığından faydalanan polis, şahsı etkisiz hale getirerek ambulansa bindirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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