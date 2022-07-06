Son dakika 3. sayfa: Kazakistan'da petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Kazakistan'da petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kazakistan'da petrol sahasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kazakistan'ın Atırau eyaletindeki Tengiz petrol sahasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, en az 3 işçi de yaralandı.

Kazakistan'ın Atırau eyaletindeki Tengiz petrol sahasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, en az 3 işçi de yaralandı.

Kazakistan'ın Atırau eyaletinin Zhylyoi bölgesinde Tengiz petrol sahasında şiddetli bir patlama yaşandı. Yerel saatle 09.55 sıralarında meydana gelen kazada 30'lu yaşlarda 2 işçi hayatını kaybetti, en az 3 işçi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor. Patlamanın, boruların test edildiği anda yaşandığı öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NURSULTAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazakistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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