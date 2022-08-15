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Son dakika 3. sayfa: Kazada kopan parmağı bulmak için seferber oldular

Son dakika 3. sayfa: Kazada kopan parmağı bulmak için seferber oldular

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada otomobil içinde sıkışarak yaralanan kişinin parmağı koptu. Kazayı gören vatandaşlar kopan parmağı bulmak için seferber oldu.

Kaza, Adapazarı ilçesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki 54 AFH 102 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde duran 54 AGT 248 plakalı Ford marka kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.G. araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ve parmağının koptuğu fark edilirken kadın, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgeye bulunan vatandaşlar ise kopan parmağı bulmak için seferber oldu. Olay yerinde kopan parmağı didik didik arayan vatandaşlar herhangi bir bulguya rastlamazken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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