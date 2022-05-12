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Son dakika 3. sayfa: Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisinden acı haber

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisinden acı haber

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan iki genç kız mezuniyet için görüşmeleri sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada Nezahat Tanas hayatını kaybederken, ağır yaralanan Zeynep Bağrıyanık da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencilerinden sınıf arkadaşları Nezahat Tanas (22) ve Zeynep Bağrıyanık'a (24), 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenleri için Çat Yolu üzerinde bir restoranla görüşme sonrası dönüş yolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. 15 gün sonra mezuniyet törenleri olduğu belirtilen Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanas kaza sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bağrıyanık da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Üniversitesi, Otomobil, Erzurum, 3. Sayfa, Haberler

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