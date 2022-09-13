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Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan alkollü sürücü, ters dönen otomobili bırakıp kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Kaza yapan alkollü sürücü, ters dönen otomobili bırakıp kaçtı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da kaza yapan sürücü, ters dönen otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

Elazığ'da kaza yapan sürücü, ters dönen otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, daha sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, merkez Alpaslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.C. idaresindeki 50 ABJ 479 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine ardından duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride geçerek ters döndü. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kazanın ardından ters dönen otomobilden kendi çabaları ile çıkarak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Kaçan alkollü sürücüyü ise polis ekipleri tarafından yakalayarak hakkında işlem başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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