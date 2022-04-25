Son dakika 3. sayfa: Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu.
KÜTAHYA (İHA) - Kavşaktan dönen otomobile çarpan motosikletli kurye metrelerce savruldu... O anlar kamerada
KÜTAHYA Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Kütahya'da mart ayında meydana gelen trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.
Kütahya merkez Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerinde kavşaktan dönmekte olan otomobile motosikletli kurye çarptı. Kurye çarpmanın ektisi ile metrelerce ileri savruldu. Kaza anı MOBESE kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralı kuryenin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa