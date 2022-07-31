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Son dakika haberleri | Kavgaya müdahale ederken 2 metre yükseklikten düşen polis yaralandı

Son dakika haberi: Kavgaya müdahale ederken 2 metre yükseklikten düşen polis yaralandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kardeşin kavga ettiğine yönelik ihbara giden polis, 2 metre yükseklikten düştü.

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Kavgaya müdahale ederken 2 metre yükseklikten düşen polis yaralandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kardeşin kavga ettiğine yönelik ihbara giden polis, 2 metre yükseklikten düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı polis, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Refik Şevket İnce Mahallesi 2140/19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeşin kavga ettiğine yönelik gelen ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden ekipler, kavga eden kardeşlere müdahale etti. Müdahale esnasında polislerden M.G. (28), dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Meslektaşı tarafından durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan polis memuru M.G., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa

İzmir kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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