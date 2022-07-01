Son dakika 3. sayfa: Kars'ta bir kişinin öldüğü kavgada 3 kişi tutuklandı

Kars'ta, 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı ve taşlı kavgayla ilgili 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 Haziran'da hayvan pazarında iki grup arasında hayvan alışverişinden dolayı başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili 8 kişinin de ifadesine başvuruldu. Ayrıca olayda kullanılan ve şüpheli şahısların iş adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 51 fişek, 1 adet pala ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Ayrıca olayda silah kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen A.M.D. (26), U.D. (27) ve K.K. (38) çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet (ruhsatsız silah bulundurma) güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün çok yönlü tahkikatı devam ediyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa