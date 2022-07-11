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Son dakika 3. sayfa: Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Son dakika haberleri... Ankara'da seyir halindeki kamyonetin eşya yüklü kasasında oturan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı.

Ankara'da seyir halindeki kamyonetin eşya yüklü kasasında oturan bir vatandaş, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Normal bir yolculuk yapıyormuş gibi elindeki telefonla ilgilenen duyarsız şahsın rahat tavırları ise 'pes' dedirtti.

Olay, Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki kamyonetin eşya yüklü kasasında oturan bir kişi hem trafik güvenliğini, hem de kendi canını hiçe saydı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuğuna devam eden duyarsız vatandaşın rahat hareketleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Felakete davetiye çıkartan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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