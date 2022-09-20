Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu madde ele geçildi. Olayla ilgili yakalanan A.A.O. ve A.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title