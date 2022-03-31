Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Akören köyünde bir evde silah bulundurulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Akören köyünde adres bilgileri önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 6 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 Kalaşnikof tüfek ve bunlara ait çok ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title