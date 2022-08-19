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Son dakika 3. sayfa: Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir kafeye gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga da 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açarken, yaralı yakını olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar ambulansla tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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