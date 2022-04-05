Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Kadıköy'de yol ortasında birbirine girdiler

İSTANBUL - Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.