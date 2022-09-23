Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Kabil'de camiye yönelik saldırının bilançosu netleşti: 4 ölü, 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Kabil'de camiye yönelik saldırının bilançosu netleşti: 4 ölü, 10 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı çıkışı gerçekleştirilen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de "Yeşil Bölge" olarak adlandırılan yerde bulunan Wazir Akbar Khan Camisinde cuma namazı sonrası meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. İtalyan Emergency Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden 4, yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği duyuruldu. Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, patlamanın cuma namazından sonra camiden ayrılanlara yönelik saldırı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title