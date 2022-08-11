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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Son dakika haber: Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca; KOM Şube Müdürlüğü Çay ve Tütün Tespit Köpeği Unsuru ve Pınarbaşı Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince Kayseri - Malatya Karayolu Solaklar Mevkiinde yol kontrolü yapıldı. Yol emniyet arama faaliyeti sırasında bir çekiciye Çay ve Tütün Tespit Köpeği 'Yolcu'nun tepki vermesi üzerine araçta yapılan kontrolde 280 paket bandrolsüz, hologramsız kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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