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Son dakika 3. sayfa: Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

Son dakika haberler: Adıyaman'da tarlasına kenevir bitkisi eken şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'da tarlasına kenevir bitkisi eken şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Narince köyü bölgesinde şüpheli şahsa ait tarlada tütünlerin arasına ekili 63 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli şahıs E.E. gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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