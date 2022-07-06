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Son dakika 3. sayfa: İzmir polisinden sigara kaçakçılarına darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İzmir polisinden sigara kaçakçılarına darbe

Son dakika haberi: İzmir'de, polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda 44 bin adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İzmir'de, polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonda 44 bin adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Menemen, Bergama ve Kınık ilçelerinde sigara kaçakçılarına operasyon yaptı. İş yeri ve ikametlere baskınlar yapılırken, operasyonda; 44 bin adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 70 bin 400 adet boş makaron, iki adet sigara doldurma makinesi, üç adet kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., A.B., S.Y., S.A., Y.Ç isimli 4 şüpheli gözaltına alınırken, kişiler hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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