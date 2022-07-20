Çeşme Belediye Başkanı Oran: 'Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor'

İzmir Çeşme'de otluk alanda çıkan ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahaleleri ile kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yaklaşık iki buçuk saat içerisinde yangın kontrol altına alındı fakat kuvvetli rüzgar nedeniyle ara sıra harlamalar oluyor. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre atılan bir izmaritten dolayı evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

"Umarım bu son yangın olur"

Bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip eden ve yangının denize yakın noktalarda tamamen kontrol altına alındığını, kuvvetli rüzgar nedeniyle tepelerde ara sıra harlamalar olduğunu belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi ekipleri ile özel sektör tankerleri ile alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almış durumdayız. Bir hafta içerisinde üçüncü yangın ve umarım bu son olur. AFAD'ın ilimiz için yapmış olduğu fırtına uyarısının olduğu bir günde bu kadar büyük bir yangının olması muhakkak araştırılacaktır" dedi.

"Evin önünde 2 tane tüp vardı"

Tedbir amaçlı yaklaşık 15 tane evin boşaltıldığını belirten Oran: "Alevler evlerin sıfır noktasına kadar gelmişti ama anında yerinde müdahale ile alevleri kontrol altına alarak hemen soğutma çalışmalarına başlanıldı. Alevlerden zarar gören ev olmadı. Az önce gördüm, kurtardığımız evlerin bir tanesinin önünde iki tane tüp vardı. Allah bizi korumuş" diye konuştu.

"İnşallah evim yanmamıştır"

Alevlerin evinin önündeki ağaçlara kadar geldiğini ifade eden Emin Yüksel (57) ise "Sitelerden tanıdık birisinin 'evin arkasında yangın var' diye telefon açmasının ardından hanım ile dışarı çıkıp baktığımızda alevler bir dakika sürmeden evin önündeki çam ağaçlarını sarmaya başladı. Daha önceden istiflediğim odunlar da alev aldı ve şu an için evimin yerinde durup durmadığını bilmiyorum. İnşallah yanmamıştır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Çeşme Ildır'daki yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının kontrol altına alındığını ve 2 gün sürecek olan kuvvetli rüzgarlardan dolayı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması yönünde tavsiyede bulundu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa