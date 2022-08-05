İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'deki giyim kutusu talanında 4 tutuklama - Haberler

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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'deki giyim kutusu talanında 4 tutuklama

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'deki giyim kutusu talanında 4 tutuklama İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmalayan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İzmir'deki giyim kutusu talanında 4 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetleri yağmalayan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 3 Ağustos gecesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarına konulan Kızılay giyim kutusunun karşısında bulunan bir otomobilin içerisinden inen 5 kişi, kutunun yanına gitti. Giyim kutusunu açan kimliği belirsiz şahıslar, kutu içerisinde vatandaşlar tarafından bırakılan giysileri alarak yere bıraktı. Kıyafetlerin arasından beğendiklerini alan kişiler, beğenmediklerini ise tekrar yere bıraktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde park halindeki otomobil ve kutunun çevresinde duran 5 kişinin kıyafetleri kutunun içerisinden alması ve seçtiği anlar yer aldı.

Araca tıka basa kıyafet doldurmuşlar

Görüntüler ve Kızılay koordinatörünün şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasını tespit ederek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süren takibin ardından polis ekipleri, M.S., T.S., B.S., S.S. ve yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen K.S. adlı şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Aracın bagaj kısmında giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler bulunurken, otomobil bagajının tıka basa kıyafet dolu olduğu görüldü.

4 tutuklama

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S., T.S., B.S., S.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşı 18'den küçük olan çocuk K.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Türk Kızılayı Karabağlar İzmir 3. Sayfa Haberler

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