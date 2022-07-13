İzmir'de insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan 143 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişini sağlamak isteyen 2 organizatör şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan 143 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişini sağlamak isteyen 2 organizatör şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Koru Koyu mevkiinde, 11-12 Temmuz gecesi göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmada, sabahın erken saatlerinde tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit edilerek harekete geçildi. Kaçak göçmen taşıyan teknenin güzergahı belirlendikten sonra teknenin koordinasyon bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile paylaşıldı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla kaçak göçmenleri taşıyan tekne yakalandı. Ekipler tarafından teknede 105 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli C.K. ve A.Y., gözaltına alındı.

İHA'larla 17 göçmen daha tespit edildi

Denizde yakalanan göçmenler ve şüphelilerin karaya çıkartıldığı esnada İHA ile yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde kara üzerinde bir grup göçmenin daha beklemede olduğu görülürken, bir süre sonra bekleyen göçmenlerden bir kısmı gelen minibüs ve ticari taksiye binerek Ahmetbeyli istikametine kaçtı. İHA'lar ile tespit edilen araçları sıkı takibe alan jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde araçları durdurdu. Araçlarda 17 göçmen daha yakalanırken, minibüs ve taksi şoförüne ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca göçmenlerin toplandığı bölge çevresinde arama ve tarama faaliyeti icra eden Jandarma Asayiş Komando Timleri, bir grup göçmenin daha arazide saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 21 göçmeni daha yakaladı. Jandarma ekiplerince yakalanan 143 göçmen işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Organizatör şüphelileri tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İhlas Haber Ajansı Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title