İzmir'de insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken jandarma ekiplerince yakalanan 143 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişini sağlamak isteyen 2 organizatör şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Menderes ilçesi Koru Koyu mevkiinde, 11-12 Temmuz gecesi göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi aldı. Bilgi üzerine bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yapılan çalışmada, sabahın erken saatlerinde tekneye binmek üzere olan çok sayıda göçmen tespit edilerek harekete geçildi. Kaçak göçmen taşıyan teknenin güzergahı belirlendikten sonra teknenin koordinasyon bilgileri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile paylaşıldı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla kaçak göçmenleri taşıyan tekne yakalandı. Ekipler tarafından teknede 105 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli C.K. ve A.Y., gözaltına alındı.

İHA'larla 17 göçmen daha tespit edildi

Denizde yakalanan göçmenler ve şüphelilerin karaya çıkartıldığı esnada İHA ile yapılan izleme faaliyeti çerçevesinde kara üzerinde bir grup göçmenin daha beklemede olduğu görülürken, bir süre sonra bekleyen göçmenlerden bir kısmı gelen minibüs ve ticari taksiye binerek Ahmetbeyli istikametine kaçtı. İHA'lar ile tespit edilen araçları sıkı takibe alan jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde araçları durdurdu. Araçlarda 17 göçmen daha yakalanırken, minibüs ve taksi şoförüne ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca göçmenlerin toplandığı bölge çevresinde arama ve tarama faaliyeti icra eden Jandarma Asayiş Komando Timleri, bir grup göçmenin daha arazide saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 21 göçmeni daha yakaladı. Jandarma ekiplerince yakalanan 143 göçmen işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Organizatör şüphelileri tutuklandı

Öte yandan olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen A.Y. ve C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa