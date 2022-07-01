Son dakika: İzmir'de haklarında yakalama emri olan 25 suçluya operasyon

İzmir'de haklarında yakalama emri bulunan suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 hükümlü yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan hükümlülerin adalete teslim edilmesi için geniş çaplı operasyon düzenledi. İzmir'in merkez ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen hava destekli operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; 'Hırsızlık', 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma', 'Taksirle Ölüme Neden Olma', 'Kasten Yaralama', 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Silahla Tehdit', 'Yağma', 'Ateşli Silah Bulundurma' gibi suçlardan haklarında hapis cezası hükümleri bulunan 25 kişi yakalandı.

Haklarında 20 yıl 7 ay 25 günden 10 aya kadar hapis cezası kararları bulunan 25 hükümlü adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa