Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Haberler

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