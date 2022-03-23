Son dakika 3. sayfa: İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 6 ilde, hayali ihracata karıştıkları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, soruşturmaya konu 5 şirketin 290 ihracat işleminde enflasyon farkı ile devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edildi. - İSTANBUL
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